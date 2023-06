दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्यारोपित को किया गिरफ्तार, दो मामलों में वांछित था बदमाश

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गाजीपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद हत्या के दो मामलों में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल सेल ने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में रात भर चली मुठभेड़ के बाद हत्या के दो मामलों में आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान जाहिद के रूप में हुई है।

A criminal named Zahid, accused in two murder cases, was arrested by the Special Cell of Delhi Police in an overnight encounter in East Delhi's Ghazipur area. The accused was injured and is undergoing treatment at the hospital. He has several cases registered against him…