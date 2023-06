दिल्ली में 10 करोड़ रुपये की अफीम के साथ दो गिरफ्तार, पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल का भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल का भंडाफोड़ कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से 41.2 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ बताई जा रही है। आरोपितों ने बताया कि अफीम मणिपुर के ड्रग माफिया द्वारा भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से म्यांमार से मंगाई गई थी।

दिल्ली में 10 करोड़ की अफीम के साथ दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल का भंडाफोड़ कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से करीब 10 करोड़ रुपये की अफीम बरामद की है। आरोपित चाय की थैलियों से भरे ट्रक में अफीम ला रहे थे। 10 करोड़ रुपये है अफीम की कीमत पुलिस पूछताछ में आरोपितों की पहचान राजस्थान बाड़मेर के तेलियों का वास निवासी मोहन लाल चौधरी और राजस्थान के जालौर स्थित सरवाना निवासी शैतान सिंह बिश्नोई के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपितों से 41.2 किलोग्राम अफीम बरामद की है। इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ बताई जा रही है। आरोपितों ने बताया कि वह चाय की थैलियों से भरे ट्रक में मणिपुर से दिल्ली अफीम लेकर जा रहे थे। वह करीब पांच साल से दिल्ली-एनसीआर में अफीम की तस्करी कर रहे हैं। आरोपित मणिपुर सीमा से पंजाब और राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भी अफीम की तस्करी करते हैं। म्यांमार से लाई गई थी अफीम पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपित मोहन लाल चौधरी ने इंफाल से अफीम की एक बडी खेप ली है। वह इसे दिल्ली लेकर आ रहा है। पुलिस ने उसे 15 जून की सुबह ओखला मंडी से गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि वह अफीम की खेप जिला के शैतान सिंह बिश्नोई की है। पुलिस की एक टीम राजस्थान भेजकर शैतान सिंह बिश्नोई को 19 जून को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों ने बताया कि अफीम मणिपुर के ड्रग माफिया द्वारा भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से म्यांमार से मंगाई गई थी। शैतान सिंह ने हवाला के जरिए किया भुगतान जिस ट्रक में अफीम दिल्ली लाई गई थी, वह मोहन लाल चौधरी का है। उसे शैतान सिंह बिश्नोई के कहने पर अफीम को दिल्ली और राजस्थान में सप्लाई करना था। शैतान सिंह ने मोहन लाल चौधरी के ट्रक में अफीम की खेप लोड कराई। फिर वह खुद राजस्थान लौट आया। शैतान सिंह मणिपुर में नकदी नहीं ले गया था। उसने अफीम बेचने वाले को हवाला के जरिए 32 लाख रुपये दिए थे।

