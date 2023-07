दिल्ली-NCR में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला तस्कर गिरफ्तार, स्पेशल सेल ने बस अड्डे के पास से दबोचा

Delhi Crime News दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से आठ अवैध पिस्टल बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपित की पहचान वजीरपुर जेजे कॉलोनी निवासी साजिद उर्फ रशीद के रूप में हुई है। उसने बताया कि वह दिल्ली-एनसीआर में अवैध हथियारों की तस्करी करता है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से आठ अवैध पिस्टल बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपित की पहचान वजीरपुर जेजे कॉलोनी निवासी साजिद उर्फ रशीद के रूप में हुई है। उसने बताया कि वह दिल्ली-एनसीआर में अवैध हथियारों की तस्करी करता है। उसके विरुद्ध दिल्ली में हत्या प्रयास, डकैती और शस्त्र अधिनियम के चार मामले दर्ज हैं। स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि आरोपित उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार लाकर गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के गिरोह को सप्लाई करता है। नंदू गिरोह के बदमाशों को देने आया था खेप साजिद 28 जून की रात को उत्तमनगर बस टर्मिनल के पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू के गिरोह के बदमाशों को हथियारों की खेप देने आया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। साजिद मेरठ के हथियार तस्कर हाजी की मदद से तस्करी कर रहा था। 2012 में हुआ था गिरफ्तार साजिद को वर्ष 2012 में कमला मार्केट इलाके में डकैती के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साजिद एक अवैध पिस्टल 35 हजार रुपये में खरीदता था। फिर उसे 45 हजार रुपये में बदमाशों को बेचता था। आरोपित से बरामद की गई पिस्टल मेरठ निवासी वसीम से खरीदी गई थी।

Edited By: Geetarjun