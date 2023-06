Pragati Maidan Tunnel Loot: दिल्ली पुलिस ने प्रगति मैदान सुरग लूट की गुत्थी सुलझाई, गिरफ्तार किए सात आरोपी

दिल्ली पुलिस ने प्रगति मैदान सुरंग लूट की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने लूटकांड में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4.98 लाख रुपये की लूट की रकम बरामद की गई है। साथ ही दो मोटरसाइकिल के साथ एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की दो अलग-अलग टीमों ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

दिल्ली पुलिस ने प्रगति मैदान सुरग लूट की गुत्थी सुलझाई, गिरफ्तार किए सात आरोपी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस ने प्रगति मैदान सुरंग लूट की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने लूटकांड में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4.98 लाख रुपये की लूट की रकम बरामद की गई है। साथ ही दो मोटरसाइकिल के साथ एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की दो अलग-अलग टीमों ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं, उत्तरी जिला एवं नई दिल्ली जिला की संयुक्त टीम ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस को मिले सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला है कि मोटरसाइकिल सवार चार लोगों ने कार को रोका और चांदनी चौक स्थित ओमिया एंटरप्राइजेज के डिलीवरी एजेंट और उसके सहयोगी को लूट लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में उस्मान, उसका चचेरा भाई इरफान, अनुज मिश्रा, कुलदीप, सुमित, प्रदीप और बाला शामिल हैं। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टीम बनाई। नई दिल्ली जिले की पुलिस के अलावा अलावा क्राइम ब्रांच और उत्तरी जिले की टीमों को भी मामले का जल्द से जल्द पता लगाने का काम सौंपा गया। पुलिस की एक टीम ने दिल्ली और हरियाणा में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की और उस्मान अली उर्फ कल्लू, अनुज मिश्रा उर्फ सैंकी और कुलदीप उर्फ लुंगद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, क्राइम ब्रांच की एक टीम ने आरोपी इरफान (जो घटना के दिन स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चला रहा था) और सुमित उर्फ आकाश को गिरफ्तार कर लिया। सुमित ने ही आरोपी उस्मान के साथ साजिश रची और रेकी की थी। पुलिस की एक टीम ने प्रदीप उर्फ सोनू और अमित उर्फ बाला को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान ने रची लूट की साजिश कौशिक एन्क्लेव बुराड़ी के रहने वाले उस्मान (25) ने लूट की साजिश रची थी। उसका काम सूचना देना था कि किस गाड़ी में पैसा है, किसमें नहीं। क्राइम ब्रांच के स्पेशल पुलिस कमिश्नर रवीन्द्र सिंह ने बताया कि उस्मान करीब 7 साल से अमेजन का डिलीवरी ब्यॉय था। वह कूरियर ब्यॉय का काम करता था, इस कारण उसे ये पता था कि इस इलाके में कैश का मूवमेंट होता है। बैंक का उस्मान पर था कर्जा पुलिस ने बताया कि उस्मान पर बैंक का कर्जा था। वह आईपीएल सट्टे में भी रुपये हार गया था। इसलिए उसने रुपये लेकर चलने वालों से लूट का प्लान बनाया। उसने सबसे पहले अपने चचेरे भाई इरफान को शामिल किया, जोकि नाई की दुकान पर काम करता है। दोनों ने प्लान बनाकर लोनी और बागपत के कुछ लड़कों को शामिल किया। गिरफ्तार किए आरोपी अनुज मिश्रा(26) उस्मान अली(25) कुलदीप(26) इरफान(22) सुमित उर्फ आकाश प्रदीप उर्फ सोनू अमित उर्फ बाला

