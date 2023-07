दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चाकू से गोदकर की गई युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक की पहचान अबूजर के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की महिला रिश्तेदार व उसके परिचित को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान 20 वर्षीय महिला व उसके परिचित इरफान के रूप में हुई है।

Delhi: पति की मौत के बाद रिश्तेदार कर रहा था दुष्कर्म, महिला ने चाकू से गोदकर की हत्या।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चाकू से गोदकर की गई युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक की पहचान अबूजर के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की महिला रिश्तेदार व उसके परिचित को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान 20 वर्षीय महिला व उसके परिचित इरफान के रूप में हुई है। महिला ने हत्या कि जो वजह बताई है उसे सुनकर सब हैरान है। पति की मौत के बाद उसका रिश्तेदार अबूजर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था। उसने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे यमुना का जलस्तर दिखाने ले गई और खादर में हत्या कर दी। पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया है। जिला पुलिस उपायुक्त जाय टिर्की ने बताया कि गत जनवरी में महिला के पति की मौत हो गई थी। जिसके बाद महिला अकेली थी। उसके पति का करीबी रिश्तेदार अबूजर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। अबूजर एक शन्नो नाम की महिला का भी दोस्त था। आरोपित महिला ने शन्नो के पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। 16 जुलाई को वह अबूजर को बेला फार्म के पास यमुना का जलस्तर दिखाने ले गई। वहां पर पहले से इरफान मौजूद था। दोनों ने चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी थी। शव को वहीं फेंककर आरोपित फरार हो गए थे।

Edited By: Nitin Yadav