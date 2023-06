Delhi: ऑटो चालक कर रहा था छेड़छाड़.. बचने के लिए भागी महिला तो पीछे छूट गया बच्चा, फिर पुलिस यूं ढूंढ लाई

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली पुलिस ने 4 साल के बच्चे के अपहरण के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर बच्चे को सही-सलामत बरामद कर परिवार को सुपुर्द कर दिया है।

पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को 4 साल के बच्चे के अपहरण करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। शुरुआती जांच में पता चलता कि बच्चा का अपहरण तब किया गया था, जब सोमवार को महिला दिल्ली के कैंट थाना क्षेत्र में अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी।

Police have solved the kidnapping case of a 4-year-old child. The child was abducted when he was travelling in an auto with his mother in the PS Delhi Cantt area yesterday. When the auto driver allegedly molested her mother, she ran away in order to save her life, later the…