Delhi Police: दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई कर रहे सेक्सटॉर्शन रैकेट्स, पुलिस बोली- सख्त कानून की जरूरत

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग आए दिन सेक्सटॉर्शन गिरोहों के शिकार हो रहे हैं। बदनामी के डर से बहुत कम लोग पुलिस में शिकायत करते हैं। शिकायत करने पर अगर आरोपित पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें लचर कानून के कारण तुरंत आसानी से जमानत मिल जाती है जिससे वे फिर से वही अपराध करना शुरू कर देते हैं।

