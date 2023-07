Delhi Cash Van Robbery: कैश वैन से 50 लाख की लूट को ड्राइवर ने ही दिया था अंजाम, पुलिस जांच में जुटी

इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास कैश वैन से 50 लाख रुपये की लूट की वारदात को कैश वैन के ड्राइवर ने ही अंजाम दिया और अब मौका से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए एटीएम में कैश वैन से पैसे डालने के लिए आय कर्मचारी एटीएम के अंदर गए तभी कैश वैन के एक बक्से में करीब 50 लाख रुपेये रखे हुए थे।

कैश वैन से 50 लाख की लूट को ड्राइवर ने ही दिया था अंजाम, पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तरी दिल्ली के इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास कैश वैन से 50 लाख रुपये की लूट की वारदात को कैश वैन के ड्राइवर ने ही अंजाम दिया और अब मौका से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए एटीएम में कैश वैन से पैसे डालने के लिए आय कर्मचारी एटीएम के अंदर गए, तभी कैश वैन के एक बक्से में करीब 50 लाख रुपेये रखे हुए थे। इस बात की भनक ड्राइवर को लग चुकी थी। ड्राइवर ने मौका देखते ही कैश वैन में रखे हुए बक्से का ताला तोड़ा और उसमें रखे हुए करीब 50 लाख रुपये लेकर मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां मेट्रो पुलिस मौके पर पहुंची क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम मेट्रो परिसर में हुआ, इसीलिए दिल्ली मेट्रो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस जगह पर कैशवैन रुकी हुई थी, वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, जिससे यह पुख्ता हो सके कि आरोपी कैश वैन ड्राइवर के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल थे या फिर उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल दिल्ली मेट्रो पुलिस पूरे मामले की छानबीन और 10 कर्मचारियों से पूछताछ में जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी भी उसका फोन चालू बताया जा रहा है।

