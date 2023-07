Delhi: तीन साल से 14 कुत्तों को घर में रखा कैद, नहीं दिया जाता जरूरी पोषण; पुलिस ने कराया मुक्त

दिल्ली के एक फ्लैट में महिला ने 14 कुत्तों को बंधक बना रखा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की तो सामने आया कि जिस फ्लैट में महिला कुत्तों के साथ रहती थी उसमें बिजली की सप्लाई भी नहीं है और कुत्तों को फ्लैट के अंदर रखा हुआ है। पुलिस ने रेस्क्यू कराकर उचित देखभाल और उपचार के लिए पशु अस्पताल भेज दिया गया।

तीन साल से 14 कुत्तों को घर में रखा कैद

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। ग्रेटर कैलाश भाग-एक में पिछले तीन साल से एक घर में बंद 14 कुत्तों को पुलिस, नगर निगम और एसपीसीए की टीम ने राहत अभियान चलाकर मुक्त कराया है। इहबास अस्पताल की परमिता की संयुक्त टीम ने छह जुलाई को महिला के घर की तलाशी ली। इस घर में मौजूद एक महिला के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इहबास अस्पताल में उनकी कांउलिंग कराई है। फ्लैट में कुत्तों को बंधक बनाकर रखा फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि बी-ब्लॉक, ग्रेटर कैलाश भाग-एक स्थित एक फ्लैट में महिला ने 14 कुत्तों को बंधक बना रखा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की तो सामने आया कि जिस फ्लैट में महिला कुत्तों के साथ रहती थी, उसमें बिजली की सप्लाई भी नहीं है और कुत्तों को फ्लैट के अंदर रखा हुआ है। नहीं दिया था उचित पोषण उन्हें उचित पोषण, देखभाल और सुरक्षा नहीं दी जा रही है। पुलिस ने महिला से अनुरोध किया कि वह कुत्तों को इलाज के लिए एसपीसीए/एमसीडी टीमों को सौंप दे, लेकिन महिला ने गेट नहीं खोला और न ही कुत्तों को सौंपने के लिए तैयार हुई। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट लेकर ग्रेटर कैलाश भाग एक के एसएचओ इंस्पेक्टर अजीत कुमार की टीम, दिल्ली नगर निगम के डा. सीबी सिंह की टीम, एसपीसीए के एएसआइ गुरुचरण की टीम और इहबास एनजीओ की परमिता की संयुक्त टीम ने छह जुलाई को महिला के घर की तलाशी ली। जहां 14 कुत्तों को बेहद दयनीय स्थिति में पाया गया। सभी को उचित देखभाल और उपचार के लिए पशु चिकित्सकों की उपस्थिति में पशु अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस टीम ने कथित महिला की उसके वकील की उपस्थिति में इहबास के चिकित्सकों की टीम द्वारा काउंसलिंग कराई गई। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

