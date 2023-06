PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस के पास आया फोन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस की बाहरी जिला पुलिस को आज बुधवार को दो पीसीआर कॉल प्राप्त हुईं, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई थी।

इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और कॉल करने वाले शख्स का पता लगाने के लिए एक टीम तैनात की गई है।

Delhi Police's outer district police received two PCR calls today from a man who threatened to kill the Prime Minister, Union Home Minister and Bihar CM; a team deployed to locate the caller, say Delhi Police.