Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने चलाया 'ऑपरेशन कवच', ड्रग माफिया के 100 से ज्यादा ठिकानों पर की छापेमारी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कई अभियान चला रही है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन कवच के तहत सोमवार की देर रात 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है।

पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई के बारे में मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑपरेशन कवच के तहत बीती रात यानी सोमवार को 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। यह पुलिस द्वारा ड्रग पेडलर्स पर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

Under 'Operation Kawach', Delhi Police Crime Branch raided more than 100 locations last night. This comes as the Police's massive crackdown on drug peddlers. More detail awaited: Delhi Police