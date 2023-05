Delhi: रोहिणी के नाले में मिला युवती की शव, कुछ दिनों पहले परिवार ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के रोहिणी जिले के अमन विहार थाना इलाके में एक नाले में 19 वर्षीय लड़की का शव मिलने से आसपास हड़कंप मच गया। नाले से शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने युवती के शव को कब्जे ले लिया।

Body of a 19-year-old girl has been recovered from a drain in the Aman Vihar police station area of Rohini district. Her missing report was lodged 3-4 days ago. Body sent for postmortem. Probe underway: Delhi police