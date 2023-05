निक्की हत्याकांड में पुलिस ने दायर की चार्जशीट, आरोपित ने प्रेमिका की हत्या कर फ्रिज में छिपाया था शव

नई दिल्ली,जागरण संवाददाता। निक्की यादव हत्याकांड में पुलिस ने द्वारका कोर्ट में 6 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने कोर्ट में 576 पेजों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में आरोपितों पर IPC की धाराओं 302, 201, 202, 212, 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार, इस मामले में द्वारका कोर्ट 25 मई को सुनवाई करेगा।

बता दें कि उसे 14 फरवरी को निक्की यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था दरअसल,साहिल गहलोत के घर वालों ने उसकी कहीं अलग-अलग शादी तय कर दी थी। इसी के चलते साहिल गहलोत और उसकी लिव-इन पार्टनर निक्की यादव के बीच बहस हुई थी। बहस इस हद तक पहुंच गई कि साहिल ने निक्की की हत्या कर दी और उसके बाद निक्की का शव मित्राऊं गांव में अपने फ्रिज में छिपा दिया था।

Nikki Yadav murder case | Delhi Police files charge sheet against 6 accused persons in Dwarka court. The charge sheet has been filed u/s 302, 201, 202, 212, 120B of IPC. The charge sheet has a total of 576 pages. The court has put up the matter for consideration on May 25.