Delhi Murder: 51 गवाह... 29 दिन की जांच, CCTV फुटेज अहम कड़ी; साक्षी हत्याकांड में 640 पेज की चार्जशीट दाखिल

शाहबाद डेयरी इलाके में साक्षी हत्या केस में पुलिस ने बुधवार को आरोपित साहिल खान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 16 साल की नाबालिग लड़की के हत्या के आरोपित के खिलाफ 640 पेज की फाइनल चार्जशीट दाखिल की गई। 28 मई को शाहबाद इलाके में साहिल खान ने 16 साल की नाबालिग लड़की की चाकू से हमला करके हत्या कर दी थी।

साक्षी हत्याकांड में साहिल के खिलाफ 640 पेज की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तरी जिला पुलिस ने शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की किशोरी साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ 34 वारकर मौत के घाट उतारने के मामले में 29 दिन के अंदर मजबूत साक्ष्यों के साथ आरोपित साहिल के खिलाफ आरोपपत्र दायरा कर दिया है। रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऋचा गोसाईं सोलंकी की कोर्ट में पुलिस ने 640 पन्नों का चार्जशीट दायर किया है। आरोपपत्र में पुलिस ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज और 51 लोगों को गवाह बनाया है। शाहबाद डेरी इलाके में 28 मई की शाम साहिल खान ने 16 वर्षीय प्रेमिका साक्षी पर चाकू से 34 वार करने के बाद उसके सिर और चेहरे पर पत्थर से भी वार किए थे। हत्याकांड का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो गया था। पुलिस ने बरवाला निवासी साहिल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे अगले दिन बुलंदशहर में रहने वाली बुआ के घर से गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट में ये धाराएं शामिल पुलिस ने साहिल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 12 (किसी बच्चे पर यौन उत्पीड़न करना), एससीएसटी एक्ट 3(2)(वी) (पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने पर उसके साथ अपराध करना), आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 सहित आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 354 (छेड़छाड़ व आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 509 (इलेक्ट्रानिक साधनों दारा यौन उत्पीड़न करना) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। वारदात के समय पुलिस ने पहले हत्या की धारा में केस दर्ज किया था। किस धारा में कितनी सजा का प्रावधान पॉक्सो एक्ट की धारा-12 तीन वर्ष

एसटीएससी एक्ट- 3(2)(वी) 10 साल या उससे ज्यादा

आर्म्स एक्ट की धारा- 25/27 सात साल

आईपीसी 302 अधिकतम फांसी व न्यूनतम आजीवन कारावास व जुर्माना

354- पांच वर्ष

509- तीन वर्ष सीसीटीवी फुटेज आरोपपत्र की अहम कड़ी साक्षी हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के आरोपपत्र की अहम कड़ी है। इस फुटेज में आरोपित सरेआम किशोरी पर चाकू से हमला और पत्थर से वार करता हुआ नजर आ रहा है। वारदात केे समय यह वीडियो इंटरनेट पर भी प्रसारित हुआ था। पुलिस ने इसे ही मुख्य साक्ष्य के रूप में शामिल किया है। इसके अलावा आरोपपत्र में अन्य सीसीटीवी फुटेज, आवाज के नमूने शामिल किए गए हैं। 29 दिन में दाखिल किया आरोपपत्र पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 29 दिन में ही केस की जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने आरोपपत्र में 14 जैविक, एक रासायनिक, 4 भौतिक, और 1 साइबर सबूत शामिल किया। इन्हें जांच के लिए एफएसएल रोहिणी केे पास भेजा गया था। वहां से सही समय पर रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। फोरेंसिक साइंस लैब, रोहिणी से जल्द सभी रिपोर्ट मिल जाने पर मजबूत साक्ष्यों के साथ आरोपपत्र दायर किया गया है। पुलिस मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत में पैरवी कर आरोपित को अधिकतम सजा दिलाने का प्रयास करेगी।- रवि कुमार सिंह, डीसीपी, बाहरी-उत्तरी जिला

Edited By: Shyamji Tiwari