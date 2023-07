Delhi: एम्स के पास इंस्पेक्टर की पत्नी ने कार से चार लोगों को मारी टक्कर, केस दर्ज

Delhi AIIMS के गेट के पास तेज रफ्तार कार ने चार लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में चारों घायल हो गए जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जहां उनका इलाज किया जा रहा है। आरोपित कार चालक की पहचान एक महिला के रूप हुई है। वह दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू विभाग में इंस्पेक्टर नफे सिंह की पत्नी विपिन सिंह हैं।

दिल्ली में AIIMS के पास इंस्पेक्टर की पत्नी ने कार से चार लोगों को मारी टक्कर

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (Delhi AIIMS) के गेट के पास तेज रफ्तार कार ने चार लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में चारों घायल हो गए जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जहां उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर है। महिला चला रही थी कार पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने के चलते घायल होने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित कार चालक की पहचान एक महिला के रूप हुई है। वह दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू विभाग में इंस्पेक्टर नफे सिंह की पत्नी विपिन सिंह हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे एम्स के सिक्योरिटी गार्ड ने अस्पताल के गेट संख्या 6ए और 6बी के पास एक हादसे की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को वहां दुर्घटनाग्रस्त हालत में एक कार फोर्ड ईकोस्पोर्ट मिली। हादसे में चार लोग घायल स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि कार ईओडब्ल्यू विभाग में इंस्पेक्टर नफे सिंह की पत्नी विपिन सिंह चला रही थीं। इसके बाद पुलिस टीम मौके से एम्स ट्रामा सेंटर पहुंची, जहां चार लोग घायल अवस्था में मिले। उनकी पहचान के बाद पुलिस ने सभी घायलों का बयान लेना चाहा, लेकिन घायलों ने कोई बयान देने से मना कर दिया। इसके बाद इसी मामले में एक पीसीआर कॉल भी पुलिस को मिली। फिलहाल पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने के चलते घायल होने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

Edited By: Shyamji Tiwari