Delhi: पुलिसकर्मी बनकर महिला का यौन उत्पीड़न करने वाला शख्स गिरफ्तार, लाइसेंस को बताता था पुलिस पहचान पत्र

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने कॉलेज जाने वाली छात्रों को धमका कर उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। वह महिला को खुद को पुलिसकर्मी के रूप में परिचय करा कर उनका उत्पीड़न करता था।

क्राइम ब्रांच के विशेष सीपी रविंदर यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच टीम ने पुलिसकर्मी बनकर कॉलेज जा रही महिला का यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान 33 वर्षीय रवि सोलंकी के रूप में हुई है। वह दिल्ली पुलिस के पहचान पत्र के रूप में हथियार के लाइसेंस को दिखाता था।

A team from Crime Branch has arrested a 33-year-old man named Ravi Solanki who was posing as a police personnel for threatening and s@xually assaulting a college-going woman. He used to display an arms license as a Delhi Police identity card. He made a video recording of an… pic.twitter.com/uwbBe8lfcz