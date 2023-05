Delhi Police: गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के फिरौती मॉड्यूल का पर्दाफाश, गिरोह में नाबालिग भी हैं शामिल

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के तीन जबरन वसूली के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गिरोह के 8 शूटरों को दिल्ली समेत हरियाणा और राजस्थान से गिरफ्तार किया है, जिसमें दो बालिग और बाकी सदस्य नाबालिग हैं।

पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाश इस काम के लिए अपने गिरोह के किशोरों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने कुल 8 लोगों को पकड़ा गया है और 6 हथियार बरामद किए गए हैं। गोल्डी बराड़-लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य जबरन वसूली के लिए किशोरों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

विशेष आयुक्त अपराध शाखा रवींद्र कुमार यादव के मुताबिक अमेरिका में बैठे गोल्डी और साबरमती जेल में बंद लारेंस और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के निर्देश पर इन शूटरों ने दिल्ली के तीन अलग अलग बिजनेस मैन के घरों पर रंगदारी न देने पर फायरिंग कराई थी। लारेंस ने पहले तीनों से मोटी रकम देने की मांग की थी। पैसे देने से मना करने पर गोलियां चलवा दी थी।

