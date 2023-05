नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर फिर से बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इस दौरान बैरिकेड्स को एक-दूसरे से वेल्डिंग से जोड़ा गया है। सोमवार की दोपहर को पहलवानों के समर्थन में किसान मार्च करते हुए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए थे। पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi Police barricades placed at wrestlers' protest at Delhi's Jantar Mantar being welded together after farmers broke through them today to join protesting wrestlers pic.twitter.com/eMLUjDqcCd