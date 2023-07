दिल्ली में लव जिहाद का मामला सामने आया है जहां एक युवक ने धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपित ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया परवायरल करने की धमकी देकर कई बार उसे अपना शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपित शाहबाज को उत्तर प्रदेश के एटा स्थित उसके मामा के घर से गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली में युवक ने धार्मिक पहचान छिपाकर बहन की दोस्त से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से दुष्कर्म किया। उस दौरान आरोपित ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसे अपना शिकार बनाया। रविवार को पीड़िता की शिकायत पर नंद नगरी थाना पुलिस ने दुष्कर्म समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की। पुलिस ने आरोपित शाहबाज को उत्तर प्रदेश के एटा स्थित उसके मामा के घर से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता अपने परिवार के साथ नंद नगरी थाना क्षेत्र में रहती है। आरोपित सुंदर नगरी में रहता है। पीड़िता ने बताया कि करीब एक वर्ष पहले उसके संपर्क में दो युवतियां आई थी, दोनों से उसकी दोस्ती हो गई थी। बातचीत शुरू हो गई। उन युवतियों ने एक दिन राहुल नाम के युवक से उसका परिचय करवाया, दाेनों के बीच दोस्ती हो गई। कोल्ड ड्रिंक में मिला नशीला पदार्थ: पीड़िता पीड़िता का आरोप है कि 15 फरवरी को वह अपने घर में अकेली थी, वह मिलने का बहाना बनाकर पीड़िता के घर पर पहुंचा। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। तभी आरोपित ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। किसी को कुछ भी बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। वहीं, आरोपित ने पीड़िता का वीडियाे वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दरिंदगी की। इस दौरान पीड़िता को पता चला कि आरोपित उसकी सहेली का सगा भाई है। पीड़िता ने हिम्मत करके वारदात की सूचना अपने स्वजन को दी। इसके बाद परिजनों ने थाने में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

Edited By: Nitin Yadav