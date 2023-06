Delhi Airport: अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रही महिला के पास मिले पांच कारतूस, IGI एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तार

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पंजाब की एक महिला को पुलिस ने 5 कारतूस के साथ हिरासत में लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पंजाब की रहने वाली एक महिला को 5 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। यह महिला सैन फ्रांसिस्को जा रही थी और उसके पास गोला-बारूद ले जाने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था।

Delhi | A woman from Punjab, Sukhwinder Kaur, was detained at IGI Airport with 6 live and 5 used cartridges. The woman was on her way to San Francisco & did not have any valid license for carrying ammunition. Delhi police registered an FIR u/s 25 of Arms Act at IGI Airport PS;…