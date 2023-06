Delhi Crime: मनाली घूमने के लिए नहीं थे रुपये, हरिनगर में चोरी की मोटरसाइकिल; दो आरोपित गिरफ्तार

आर्थिक तंगी के कारण मनाली घूमने नहीं जा पाने पर झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को द्वारका जिले की वाहन चोरी निरोधक दस्ता पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बताया कि वह मनाली घूमना के लिए जाना चाहता था। पर आर्थिक तंगी के कारण वह जाने में असमर्थ था। इसलिए उसने अजय के साथ मिलकर झपटमारी की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई।

मनाली घूमने के लिए नहीं थे रुपये, हरिनगर में चोरी की मोटरसाइकिल

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता। आर्थिक तंगी के कारण मनाली घूमने नहीं जा पाने पर झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को द्वारका जिले की वाहन चोरी निरोधक दस्ता पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान शिवपुरी के आकाश (28) व अजय जैन (25) के रूप में हुई है। आरोपितों के पास से चोरी की गई सोने की चेन व मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। गले से झपट ली सोने की चेन आरोपितों की गिरफ्तारी से पुलिस ने दो आपराधिक मामले सुलझाने का दावा किया है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि मोहन गार्डन थाने में 20 जून को सोने की चेन झपटने की शिकायत मिली। पीड़िता ने शिकायत के दौरान बताया था कि घर जाने के क्रम में गुरुदारा रोड पर दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनकी सोने की चेन गले से झपट ली। पेटीएम खाते से आरोपित की पहचान मामले की छानबीन के लिए इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का विश्लेषण किया, जिसमें देखा कि आरोपितों ने एक जोड़ी जूते जिस दुकान से खरीदें है वहां पेटीएम से भुगतान किया है। पेटीएम खाते से आरोपितों की पहचान की गई। मनाली जाने के लिए नहीं थे रुपये सूत्रों की मदद से डाबड़ी सब्जी मंडी से दोनों आरोपितों को दबोच लिया। पूछताछ में आकाश ने बताया कि वह मनाली घूमना के लिए जाना चाहता था। आर्थिक तंगी के कारण वह जाने में असमर्थ था। इसलिए उसने अजय के साथ मिलकर झपटमारी की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। योजना के तहत उन्होंने 17 जून को हरि नगर इलाके से मोटरसाइकिल की चोरी की। उसके बाद उन्होंने झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपित अजय शिवपुरी में अपने पिता के साथ जनरल स्टोर चलाता है। वह आकाश से प्रेरित था और मनाली जाने के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए मुख्य आरोपित आकाश के साथ अपराध में शामिल हो गया था।

