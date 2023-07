Delhi: शाहदरा में चाकू से युवक पर ताबड़तोड़ हमला, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती; दो आरोपित गिरफ्तार

शाहदरा में एक व्यक्ति पर कातिलाना हमले में दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित राहुल से पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले पीड़ित के भाई ने आरोपित की पिटाई की थी। इसका बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। युवक पर चाकू से शरीर पर कई वार किए गए थे।

पैसों को लेकर चल रहे विवाद में किया चाकू से हमला, आरोपित गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। शाहदरा में एक व्यक्ति पर कातिलाना हमले में दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान रोहताश नगर रहमान बिल्डिंग निवासी यश और कबूल नगर के आकाश उर्फ मानिक के रूप में हुई है, जिनके पास से वारदात में इस्तेमाल दो चाकू भी बरामद हुए हैं। पैसे को लेकर चल रहा था विवाद आरोपित आकाश का शाहदरा डबल स्टोरी निवासी पीड़ित राहुल से पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। पिछले वर्ष इसी बात पर झगड़ा भी हुआ था। कुछ दिन पहले पीड़ित के भाई ने आरोपित की पिटाई की थी। इसका बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। चाकू से शरीर पर किए थे कई वार शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने बताया कि 12 जुलाई की रात करीब साढ़े आठ बजे उन्हें पीड़ित के जख्मी हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। चाकू से शरीर पर कई वार किए गए थे, जिसके बाद शाहदरा थाने में प्राथमिकी पंजीकृत हुई। CCTV कैमरों की मदद से आरोपित की पहचान इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। पीड़ित बयान देने की स्थिति में नहीं था, तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से दोनों आरोपितों की पहचान की और उनके ठिकाने पर छापेमारी करके दोनों को दबोच लिया।

