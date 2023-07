दिल्ली-NCR के बदमाशों को हथियारों की खेप पहुंचाने आया तस्कर गिरफ्तार, 11 पिस्टल बरामद

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा चार हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के बाद धारा के बारे में जानकारी मिली। जांच के दौरान पता चला कि रविवार को धारा धौला कुआं इलाके में आने वाला है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपित को दबोच लिया। पुलिस ने इसके पास से 11 पिस्टल बरामद की है।

दिल्ली-NCR के बदमाशों को हथियारों की खेप पहुंचाने आया तस्कर गिरफ्तार।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के कुख्यात हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर धारा सिंह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से 11 पिस्टल बरामद की है। आरोपित दिल्ली-एनसीआर के बदमाशों को हथियार मुहैया कराने आया था। वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के बदमाशों को हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह के सरगना पवन के साथ काम कर रहा था। डीसीपी इंगित प्रताप सिंह के अनुसार, एसीपी संजय दत्त के देखरेख में इंस्पेक्टर मनेंद्र सिंह, सुनील, नीरज कुमार और सोमिल समेत अन्य पुलिस कर्मियों की टीम ने धारा को धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि यह एक ऐसे गिरोह से जुड़ा हुआ जो देशभर के बदमाशों को हथियार मुहैया कराता है। गिरोह का सरगना मध्स प्रदेश के धार जिले के सिंघाना गांव का रहने वाला पवन है। वह फरार है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाल ही में स्पेशल सेल द्वारा चार हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के बाद धारा के बारे में जानकारी मिली। जांच के दौरान पता चला कि रविवार को धारा धौला कुआं इलाके में आने वाला है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपित को दबोच लिया। 15 वर्षों में 1500 से अधिक हथियारों की कर चुका है तस्करी धारा सिंह करीब 15 वर्षों से हथियार तस्करी में लिप्त है। वह मध्य प्रदेश के अवैध हथियार निर्माताओं से प्रति हथियार अाठ से 10 हजार रुपये में खरीदता था। फिर से बदमाशों को 25 से 30 हजार रुपये प्रति में बेचता था। अब तक वह 1500 से अधिक हथियारों की तस्करी कर चुका है। इस दौरान वह कई हथियार तस्करों के गिरोह से जुड़ा। फिलहाल वह कुख्यात हथियार तस्कर पवन के गिरोह से जुड़ा हुआ था। समाप्त धनंजय मिश्रा

Edited By: Nitin Yadav