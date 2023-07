Delhi: चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वाले सात गिरफ्तार, बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने लिया एक्शन।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पश्चिम विहार वेस्ट थाना क्षेत्र में शीशे की परत चढ़े मांझे की चपेट में आने से सात वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी। यह घटना उस वक्त हुई जब बच्ची अपने माता-पिता और बड़ी बहन के साथ बाइक से घर लौट रही थी। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए 200 पतंगे और चाइनीज मांझे के 33 रोल, चरखी बरामद की हैं।

बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह ने बताया कि पतंग उड़ाने से व्यक्तियों और जानवरों को खतरा, चोट लगने की संभावना या चिंता पैदा करने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा बेचना जितना अपराध है, उसका उपयोग करना भी उतना ही अपराध है।

Delhi | Seven people arrested for flying kites causing danger, probability of injury or alarm to persons or animals. Selling Chinese Manjha is a crime, using it is equally a crime. 200 kites & 33 rolls/pulleys of Chinese Manjha also recovered from them: DCP Outer pic.twitter.com/9vQjhU2O63