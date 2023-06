Delhi Crime News: 10 वर्षीय लड़की का किडनैपर मोहम्मद इकबाल गिरफ्तार, दुष्कर्म के दो मामलों में भी है आरोपी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है, जिसने 19 जून को नंद नगरी में एक दस वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया था। नंद नगरी थाना पुलिस का कहना है कि वह कथित दुष्कर्म के दो मामलों में भी शामिल है।

जांच के दौरान, पुलिस टीम के सामने सबसे कठिन चुनौती यह थी कि संदिग्ध का कोई सुराग नहीं था क्योंकि उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था और चिंता का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि इकबाल पहले से ही दुष्कर्म और आर्म एक्ट आदि जैसे कई आपराधिक मामलों में शामिल था।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने नंद नगरी इलाके में 10 साल की लड़की का अपहरण करने के आरोप में 28 वर्षीय एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का रहने वाला है।

पुलिस के अनुसार, 19 जून की रात करीब 9 बजे नंद नगरी थाने में 10 साल की बच्ची के अपहरण की सूचना मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि करीब दो सप्ताह पहले उसकी 10 वर्षीय साली घर रहने आई थी।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह (बच्ची) उसके घर के सामने गली में खेल रही थी, तभी उसके पड़ोसी के रिश्तेदार इकबाल उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। शिकायत पर पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

इस दौरान फुटेज में संदिग्ध इकबाल को लड़की को अपने साथ ले जाते देखा गया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इकबाल को मुल्ला कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़ित बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया।

Delhi Police have arrested a kidnapper, identified as Mohd Ikbal, who abducted a ten-year-old girl in Nand Nagri on June 19. He is also found involved in two cases of alleged rape, say police.