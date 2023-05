Delhi: महिला IAS अधिकारी को प्रताड़ित कर रहा था IRS अफसर, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, एएनआई। महिला आईएएस अधिकारी ने आईआरआस अफसर पर छेड़छाड़, पीछा करने और परेशान करने के आरोप में एक आईआरएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की धारा 354डी (किसी का पीछा करना), 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में केस दर्ज किया गया है।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आईआरएस अधिकारी से उसकी मुलाकात कोविड-19 सपोर्ट ग्रुप में काम करने के दौरान 2020 में हुई थी। वह उसके करीब आने की कई बार कोशिश कर चुका है लेकिन उसने उसे हर बार मना किया था। इसके साथ ही पीड़िता ने बताया कि जब उसके पति को पता चला तो उन्होंने आरोपित से बात की और उसे दूर रहने को कहा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर उसे परेशान करता रहा और मिलने के लिए उसे मैसेज करता रहा।

Delhi | An IRS officer arrested for allegedly stalking and harassing a woman IAS officer. Case registered at Parliament Street PS under sections 354D (stalking), 354 (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty) and 506 (Punishment for criminal…