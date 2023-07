दिल्ली के केएन काटजू थाना इलाके में शुक्रवार रात को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नि पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केएन काटजू थाना इलाके में शुक्रवार रात पति ने पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। महिला की पहचान पिंकी के रूप में हुई है।

दिल्ली में एक व्यक्ति ने झगड़े के बाद चाकू घोंपकर की पत्नी की हत्या, मामूली बात पर हुआ था विवाद

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के केएन काटजू थाना इलाके में शुक्रवार रात को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केएन काटजू थाना इलाके में शुक्रवार रात पति ने पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। महिला की पहचान पिंकी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि महिला अपने पति और चार बच्चों के साथ बंगाली कॉलोनी में रहती थी। शुक्रवार रात को पति शराब के नशे में घर आया। इसके बाद उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। इसी दौरान गुस्साए पति ने पास में रखे चाकू को उठाकर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। आरोपित पति के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

Edited By: Nitin Yadav