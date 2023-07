Delhi: पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर दीपक तेहलान, 30 मामलों में था वांछित

Delhi News दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और ज्योति बाबा गिरोह के शूटर दीपक तेहलान को गिरफ्तार कर लिया है। यह बदमाश पिछले एक साल से फरार था जिसके बाद अदालत ने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया। बदमाश पर दिल्ली-एनसीआर में हत्या लूटपाट और आर्म्स एक्ट समेत 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

Delhi: पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर दीपक तेहलान।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और ज्योति बाबा गिरोह के शूटर दीपक तेहलान को गिरफ्तार कर लिया है। यह बदमाश पिछले एक साल से फरार था, जिसके बाद अदालत ने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया। बदमाश पर दिल्ली-एनसीआर में हत्या, लूटपाट और आर्म्स एक्ट समेत 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कपिल लंबे समय से विदेश में हैं। उसके निर्देश पर तेहलान दिल्ली-एनसीआर में रंगदारी का रैकेट चलता था।

