20 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाला CA पांच साल बाद गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस रखा था 50 हजार का इनाम

20 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम देकर फरार चल रहे चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपित अनिल बंसल रोहिणी का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम रखा था। कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। आरोपित के खिलाफ वर्ष 2018 में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में ठगी की एफआईआर दर्ज की गई।

20 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाला CA पांच साल बाद गिरफ्तार।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। 20 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम देकर फरार चल रहे चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपित अनिल बंसल रोहिणी का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम रखा था। कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। विशेष पुलिस आयुक्त रवींद्र सिंह यादव के अनुसार, आरोपित के खिलाफ वर्ष 2018 में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में ठगी की एफआईआर दर्ज की गई थी। कारोबारी अरुण कुमार खत्री ने आरोप लगाया था कि एसबीएम एक्सपोर्ट लिमिटेड के मालिक अनिल बंसल ने भुगतान किए बिना फर्म के जाली दस्तावेजों पर सामान खरीदा। कई कारोबारियों से 13.72 करोड़ की ठगी इस मामले में जांच में पता चला कि आरोपित ने इसी तरह से कई कारोबारियों से 13.72 करोड़ की ठगी की है। इसके अलावा यह भी पता चला कि अनिल की कनॉट प्लेस में श्री बालाजी ओवरसीज के नाम से एक और फर्म थी। इस फर्म के जरिये आरोपित ने मोती नगर के रहने वाले कारोबारी पराग पाहवा से 500 एलईडी टीवी खरीदने के नाम पर छह करोड़ रुपये की भी ठगी की थी। इस संबंध में मामला मोती नगर थाने में दर्ज किया गया था। ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान पता चला कि आरोपित फरार है। 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान देकर की ठगी क्राइम ब्रांच में तैनात एसआई रवि सैनी को सूचना मिली की आरोपित रोहिणी इलाके में रह रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपित ने दिल्ली-एनसीआर में कई कार्यालय खोले थे। खुद को इलेक्ट्रॉनिक सामान के बड़े डीलर के रूप में प्रस्तुत किया था। पीड़ितों को झांसा दिया कि ग्राहकों को सप्लाई करने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रानिक सामान की आवश्यकता है। पीड़ितों का विश्वास में लेने के लिए 25 प्रतिशत अग्रिम राशि का भुगतान भी किया। पूरा सामान लेने के बाद आरोपित ने पीड़ितों के 75 प्रतिशत की राशि का भुगतान नहीं किया। आरोपित ने वर्ष 1978 में सीए की डिग्री हासिल की थी। वर्तमान में वह नरेला, बवाना और मुंडका स्थित विभिन्न कंपनियों के लिए काम कर रहा था।

Edited By: Geetarjun