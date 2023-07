Delhi: पुलिस के हत्थे चढ़ा 20 करोड़ की ठगी का आरोपित, आकर्षक ब्याज दरों का लालच देकर ऐंठता था रुपये

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सौकड़ों लोगों से 20 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर उत्तराखंड में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी पर उत्तराखंड पुलिस ने 51500 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपित आकर्षक ब्याज दरों एफडी आरडी और बचत पत्र का लालच देकर लोगों से रुपये ऐंठता था।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सौकड़ों लोगों से 20 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपित कपिल देव राठी हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। आरोपित पर उत्तराखंड में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी पर उत्तराखंड पुलिस ने 51,500 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपित ने आकर्षक ब्याज दरों के नाम पर अपनी सोसायटी में लोगों के खाते खुलवाए। एफडी, आरडी और बचत पत्र आदि के माध्यम से अधिक लाभ देने का लालच देकर उनके पैसे लेकर फरार हो गया था। विशेष पुलिस आयुक्त रवींद्र सिंह यादव के अनुसार, डीसीपी सतीश कुमार के देखरेख में एसीपी राज कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मनोज दाहिया समेत अन्य पुलिस कर्मियों की टीम ने आरोपित को पश्चिमी दिल्ली के बक्करवाला से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपित ने पीड़ितों से रकम जमा करवाने के बाद वर्ष 2021 से निवेशकों को जमा पैसा वापस देना बंद कर दिया। इस तरह से उसने अपनी सोसायटी के जरिये लोगों से करीब 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। आरोपित के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी लेने के लिए जब क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि उसने उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों के साथ करीब 20 करोड़ से अधिक की ठगी की है। उत्तराखंड पुलिस ने आरोपित पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था। ऐसे की ठगी पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वर्ष 2002 में उसने बीमा कंपनियों में एजेंट के रूप में काम किया। इसके बाद सहयोगियों के साथ वर्ष 2012 में एक सहकारी समिति जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टी पर्पज को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शुरू की। कुछ समय बाद 12 राज्यों में इस सोसाइटी की शाखाएं खोलीं। अधिक ब्याज दरों के नाम पर लालच दिया और अपनी सोसाइटी में लोगों के खाते खुलवाए। एफडी, आरडी और बचत पत्र आदि के माध्यम से अपनी सोसाइटी में अधिक पैसा निवेश करने और अधिक लाभ प्राप्त करने का लालच दिया। आरोपित ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से स्नातकोत्तर किया है। फिलहाल पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

