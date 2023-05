लॉरेंस बिश्नोई-जितेंद्र गोगी सिंडिकेट का एक भगोड़ा गैंगस्टर गिरफ्तार, बेल मिलने के बाद तीन साल से था फरार

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और जीतेंद्र गोगी सिंडिकेट के एक कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस गैंगस्टर को 22 मई को गिरफ्तार किया है। आरोपित को तीन साल पहले अंतरिम बेल मिली थी जिसके बाद से वह दिल्ली में हुई एक हत्या के मामले में फरार था।

आरोपित के पास से एक सेमी-ऑटोमेटिक पिस्तौल, और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

