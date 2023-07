Delhi Crime: मां के इलाज के लिए नहीं थे रुपये, अपने मालिक के ऑफिस से ही लूट लिए छह लाख; पुलिस ने दबोचा

उत्तरी जिले के बाड़ा हिंदू राव थाना पुलिस ने चाकू के बल पर हुई 6.2 लाख रुपये की लूट को सुलझा लिया है। आरोपित की मां कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और उसे अपनी मां के इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। इसलिए उसने अपने कार्यालय से नकदी लूटने की योजना बनाई। उसने अपने ही मालिक से 625000 रुपए की लूट लिए थे।

अपने मालिक के ऑफिस से ही लूट लिए छह लाख; गिरफ्तार

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तरी जिले के बाड़ा हिंदू राव थाना पुलिस ने चाकू के बल पर हुई 6.2 लाख रुपये की लूट को सुलझा लिया है। आरोपित ने अपनी मां के इलाज के लिए अपने ही मालिक से 6,25,000 रुपए की लूट लिए थे। आरोपित हर्ष कुमार आनंद पर्वत इलाके का रहने वाला है। 6 लाख 15 लाख हजार रुपये बरामद पुलिस ने लूटी गई रकम में से 6,15,000 रुपए बरामद कर लिए है। लूटी गई रकम में से उसने 10 हजार रुपए होटल व अन्य जगह खर्च कर दिए। उत्तरी जिला डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि 18 जुलाई को 6.2 लाख रुपये की लूट की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ईश्वर चंद गोयल ने बताया कि उनका आजाद मार्केट में कारोबार है। नकदी से भरा बैग उठा लिया उन्होंने दो महीने पहले एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अकाउंटेंट नियुक्त किया था। 18 जुलाई की शाम हर्ष और ईश्वर चंद दोनों ऑफिस में मौजूद थे। मालिक द्वारा नकदी गिनने के बाद उसने नकदी से भरा बैग मेज पर रख दिया। हर्ष ने मौका देखकर वहां रखा बैग उठा लिया और लेकर भागने लगा। चाकू दिखाकर धमकाया ईश्वर चंद ने जब उसका विरोध किया तो उसने कार्यालय के रसोई में रखे चाकू दिखाकर उसे धमकाया और नकदी से भरा बैग लेकर मौके से भाग गया। पुलिस टीम को जांच में पता चला कि आरोपित की मां रोहिणी इलाके में एक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस अधिकारियों की देखरेख में कुछ ही घंटे में आरोपित को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसकी मां कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और हाल ही में इलाज के लिए राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में भर्ती हुई थी। उन्हें अपनी मां के इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। इसलिए उसने अपने कार्यालय से नकदी लूटने की योजना बनाई।

