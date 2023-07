IGI एयरपोर्ट पर महिला यात्री से 22 करतूस बरामद, मुंबई जाने के लिए दिल्ली से ली थी फ्लाइट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पुलिस ने शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई जा रही है एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान महिला के पास से 22 कारतूस और खाली खोखा बरामद किया है।

पुलिस ने महिला की गिरफ्तारी के बारे में रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि अकासा की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई जा रही महिला यात्री यशी सिंह को शनिवार को दिल्ली IGI हवाई अड्डे पर 22 जिंदा और 1 खाली कारतूस के साथ हिरासत में लिया गया है।

Yashi Singh, a female passenger travelling from Delhi to Mumbai on an Akasa Air flight, was detained with 22 live and 1 empty cartridges at Delhi IGI airport yesterday. She did not have valid documents. Case registered under Section 25 Arms Act at IGI Airport PS, investigation…