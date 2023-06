'फर्जी' वेब सीरीज देख छापे 2000 के नकली नोट, दिल्ली पुलिस ने दो को दबोचा, बरामद हुए फेक साढ़े 5 लाख रुपये

दिल्ली पुलिस ने नकली भारतीय मुद्रा को छापने और खपाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि ये आरोपी कथित तौर पर भारतीय नोटों को छापने थे और राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के शहरों में सप्लाई करते थे। आरोपी फर्जी सीरीज देखकर प्रभावित हुए थे और दोनों ने भारत की नकली मुद्रा को छापने की योजना बनाई।

'फर्जी' वेब सीरीज देख छापे 2000 के नकली नोट, दिल्ली पुलिस ने दो को दबोचा।

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली पुलिस ने नकली भारतीय मुद्रा को छापने और खपाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि ये आरोपी कथित तौर पर भारतीय नोटों को छापने थे और राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के शहरों में सप्लाई करते थे। आरोपी 'फर्जी' सीरीज देखकर प्रभावित हुए थे और दोनों ने भारत की नकली मुद्रा को छापने की योजना बनाई, ताकि वो जल्दी से रुपये कमा सकें। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के कैराना जिले के ताजीम और इरशाद के रूप में हुई। दोनों के पास से पांच लाख 50 हजार रुपये की मुद्रा बरामद की गई है और सभी नोट 2000 रुपये के थे।

