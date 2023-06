Delhi: ऑटो चालक ने महिला के साथ की छेड़छाड़, विरोध करने पर उसके बच्चे का किया अपहरण; गिरफ्तार

दक्षिण-पश्चिम जिले और दिल्ली कैंट थाना पुलिस के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (एएटीएस) की एक टीम ने चंदेश्वर यादव नाम के एक ऑटो चालक को पकड़ा है। उस पर महिला के साथ छेड़छाड़ और उसके बच्चे का अपहरण करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामला 26 जून का है। ऑटो में बैठी महिला यात्री के साथ चालक ने छेड़छाड़ की कोशिश की।

महिला से छेड़छाड़ करने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार।

नई दिल्ली, एएनआई। दक्षिण-पश्चिम जिले और दिल्ली कैंट थाना पुलिस के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (एएटीएस) की एक टीम ने चंदेश्वर यादव नाम के एक ऑटो चालक को पकड़ा है। उस पर महिला के साथ छेड़छाड़ और उसके बच्चे का अपहरण करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामला 26 जून का है। ऑटो में बैठी महिला यात्री के साथ चालक ने छेड़छाड़ की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो वह अपने ऑटो में महिला के बच्चे और उसके सामान को लेकर भाग गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत बच्चे का पता लगा लिया।

