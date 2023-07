Delhi: 12 साल से फरार 50 हजार का इनामी गिरफ्तार, फिल्मों का नाम बदलकर पाइरेटेड वर्जन बनाकर बेचता था आरोपी

दिल्ली पुलिस ने एक अधेड़ को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर भ्रामक शीर्षकों (नाम बदलकर) फिल्मों का पायरेटेड संस्करण बनाकर बाजारों में बेचता था। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है जिसका नाम रघुनाथ शाही है। आरोपी 12 साल से फरार चल रहा था। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

12 साल से फरार 50 हजार का इनामी गिरफ्तार, फिल्मों का नाम बदलकर पाइरेटेड वर्जन बनाकर बेचता था आरोपी

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली पुलिस ने एक अधेड़ को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर भ्रामक शीर्षकों (नाम बदलकर) फिल्मों का पाइरेटेड संस्करण बनाकर बाजारों में बेचता था। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है, जिसका नाम रघुनाथ शाही है। आरोपी 12 साल से फरार चल रहा था। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि शाही को शनिवार को कानपुर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में कार्यालय रखने वाले मेसर्स सॉफ्टमैक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के राजेश बजाज की शिकायत पर 2005 में मामला दर्ज किया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी रघुनाथ ने एनीमेशन शॉर्ट स्टोरी बनाईं और उसके अधिकार (राइट्स) 9 अप्रैल, 2005 अपनी फर्म बोस्टन सॉफ्टवेयर के जरिए बेच दिए। शिकायतकर्ता ने खुद को "मैक एंड जैक", "मरमेड", "द रियल प्रिंसेस", "स्लीपिंग ब्यूटी", "वुड-कटर" और "जिंजरमैन" नामक सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों का विशेष मालिक होने का दावा किया और कहा कि उसके पास इन फिल्मों के विशेष कॉपीराइट हैं। इसके साथ ही कंटेनर बॉक्स, उसका आकार, रंग योजना, अक्षर शैली, लेआउट और उनके संबंधित कैटलॉग के भी अधिकार हैं। पुलिस ने बताया कि मेसर्स इंटरल्यूड टेक्नोलॉजी (मामले में मुख्य आरोपी) के मालिक/साझेदार अमित शर्मा कथित तौर पर भ्रामक शीर्षकों के तहत मूल कार्य के पाइरेटेड संस्करण को तैयार प्रस्तुत करके लोगों के साथ-साथ शिकायतकर्ता को भी धोखा दे रहा था।

Edited By: Geetarjun