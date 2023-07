Delhi Crime पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि 28 जून को कोटला मुबारकपुर और हाज खास इलाके में एक के बाद एक दो झपटमारी के वारदात सामने आए। संबंधित थानों में दोनों मामले दर्ज करने के बाद एएटीएस के इंस्पेक्टर उमेश यादव के नेतृत्व और एसीपी राजेश बोमनिया की देखरेख में पुलिस की एक टीम ने जांच शुरू कर दी।

Delhi Crime: दो कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने किया 16 मामले सुलझाने का दावा

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। दक्षिणी जिला पुलिस की एएटीएस की टीम ने शातिर कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटरों की पहचान मदनगीर के मुकेश उर्फ राहुल उर्फ अन्ना और अमित के रूप में हुई है। मुकेश के खिलाफ दिल्ली के थानों में दर्ज हैं 34 मामले पुलिस को आरोपितों के पास से दो सोने के चेन, लूट के दो हजार नकद, चोरी व झपटमारी के छह मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल एक स्कूटी बरामद कर लिया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कुल 16 मामले सुलझाने का दावा कर रही है। वहीं, मुकेश के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में कुल 34 मामले दर्ज पाए गए हैं। पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि 28 जून को कोटला मुबारकपुर और हाज खास इलाके में एक के बाद एक दो झपटमारी के वारदात सामने आए। संबंधित थानों में दोनों मामले दर्ज करने के बाद एएटीएस के इंस्पेक्टर उमेश यादव के नेतृत्व और एसीपी राजेश बोमनिया की देखरेख में पुलिस की एक टीम ने जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि दोनों वारदातों को एक ही बदमाश ने काले रंग की स्कूटी के साथ अंजाम दिया है। बाद में पता चला कि उसका एक सहयोगी इन इलाकों में घूमकर आरोपित बदमाश को पीड़ितों के बारे में सूचना दे रहा था। वारदातों के बाद वह भी आरोपित बदमाश के साथ चला गया। आगे की फुटेज में आरोपित मदनगीर इलाके में जाता दिखाई दिया। इसके बाद स्थानीय सूत्रों और तकनीकि टीम की मदद से पुलिस ने उसे मदनगीर के एच-1 ब्लाक से गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान के बाद उसकी निशानदेही पर उसके पास से उक्त सामान बरामद कर लिया गया और बाद में उसके सहयोगी अमित को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

Edited By: Abhishek Tiwari