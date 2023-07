Delhi: 'प्लेन को हाईजैक किया जाएगा...', विमान के अपहरण की झूठी सूचना से एयर इंडिया के कॉल सेंटर में मचा हड़कंप

पुणे स्थित एयर इंडिया के काल सेंटर में 13 जुलाई को एक व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी कि उसने सुना है कि एयर इंडिया के नई दिल्ली से तेलअवीव जाने वाले विमान को हाइजैक किया जाएगा।कॉल सेंटर से इस सूचना को तत्काल आइजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों काे साझा किया गया। आइजीआई थाना पुलिस के अनुसार छानबीन में यह सूचना झूठी निकली।

कॉल सेंटर से इस सूचना को तत्काल आइजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों काे साझा किया गया।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पुणे स्थित एयर इंडिया के काल सेंटर में 13 जुलाई को एक व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी कि उसने सुना है कि एयर इंडिया के नई दिल्ली से तेलअवीव जाने वाले विमान को हाइजैक किया जाएगा।कॉल सेंटर से इस सूचना को तत्काल आइजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों काे साझा किया गया। गुवाहटी पुलिस टीम को किया सूचित आइजीआई थाना पुलिस के अनुसार छानबीन में यह सूचना झूठी निकली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले शख्स की पहचान असम में गुवाहाटी के अनुराग के रूप में हुई है। गुवाहाटी पुलिस टीम को इस बारे में जानकारी दी गई है। मामले की छानबीन जारी है।

Edited By: Abhi Malviya