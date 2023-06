Supertech के चेयरमैन की ED ने मांगी 14 दिन की हिरासत, कोर्ट में रो पड़ीं R K आरोड़ा की पत्नी

सुपरटेक के चेयरमैन आर के आरोड़ा की 14 दिन हिरासत मांगने वाली ईडी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षा रख लिया। बता दें कि सुपरटेक मालिक आरके अरोड़ा को मंगलवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुपरटेक आफ कम्पनीज और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ पहले से दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग थानों में ख़रीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज है।

सुपरटेक के चेयरमैन की 14 दिन की हिरासत की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, एएनआई। सुपरटेक के चेयरमैन आर के आरोड़ा की 14 दिन हिरासत मांगने वाली ईडी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षा रख लिया। बता दें कि सुपरटेक मालिक आरके अरोड़ा को मंगलवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुपरटेक आफ कम्पनीज और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ पहले से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग थानों में ख़रीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

