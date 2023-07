जेएनयू में MBA में प्रवेश के लिए अब 12 जुलाई तक लिए कर सकेंगे आवेदन, कैट के अंकों के आधार पर मिलेगा एडमिशन

जेएनयू ने नवीन सत्र में एमबीए में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। एमबीए में प्रवेश कॉमन एप्टिट्यूड टेस्ट (कैट) 2023 के अंकों के आधार पर दिया जाएगा। प्रवेश लेने वाले छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की सुविधा भी दी जाएगी। जेएनयू के अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंधन एवं उद्यमिता संस्थान (एबीवीएसएमई) में प्रवेश के लिए कैट स्कोर को 70 प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा।

जेएनयू में MBA में प्रवेश के लिए अब 12 जुलाई तक लिए कर सकेंगे आवेदन।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने नवीन सत्र में एमबीए में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। एमबीए में प्रवेश कॉमन एप्टिट्यूड टेस्ट (कैट) 2023 के अंकों के आधार पर दिया जाएगा। प्रवेश लेने वाले छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की सुविधा भी दी जाएगी। 12 जुलाई तक स्वीकार होंगे MBA के आवेदन जेएनयू 12 जुलाई तक एमबीए आवेदन स्वीकार करेगा। जेएनयू के अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंधन एवं उद्यमिता संस्थान (एबीवीएसएमई) में प्रवेश के लिए कैट स्कोर को 70 प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा, जबकि 20 प्रतिशत साक्षात्कार और 10 प्रतिशत वेटेज ग्रुप डिस्कशन को दिया जाएगा। तीनों में अधिक स्कोर करने वाले छात्र को प्रवेश दिया जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यदि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी श्रेणी से हैं तो उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में दो हजार रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये पंजीयन शुल्क देना होगा। एबीवीएसएमई के एक अधिकारी ने बताया कि संस्थान में इस साल कुल 51 सीटों की पेशकश है। इसमें सामान्य में 17, एससी में छह, एसटी में पांच, ओबीसी में 16 और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सात सीटें रखी गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि एमबीए की पढ़ाई के साथ कंपनियां कैंपस में आकर छात्रों को मार्केट के बारे में जानकारी देंगी। इसके लिए वर्कशॉप, सेमिनार और ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया जाएगा। उद्यमी, नौकरशाह और नीतियां निर्धारण करने वाले विशेषज्ञ भी छात्रों को जानकारियां देंगे। बता दें कि जेएनयू में एमबीए का संचालन 2019 से किया जा रहा है।

