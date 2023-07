दिल्ली में बाढ़ का खतरा! भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा, निगरानी पर लगे अफसर

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। शनिवार को हुई बारिश के चलते दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक स्कूल की दीवार गिर गई। यह स्कूल महज चार महीने पहले बनकर तैयार हुआ है। अब आतिशी इस स्कूल का दौरा करने पहुंचीं, जहां उन्होंने बताया कि दिल्ली में 24 घंटे के अंदर ही सीजन की बारिश का 20 प्रतिशत पानी बरस चुका है।

स्कूल का दौरा करने पहुंचीं आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल दिल्ली में 12 घंटे के अंदर 126 मिलीमीटर और 24 घंटे में 150 मिलीलीटर बारिश हुई है। इस पूरे मौसम में जितनी बारिश होती है। उसका 20 प्रतिशत पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। बारिश रुकने के बाद ही हमारे पंपिंग स्टेशन शुरू हो चुके थे...।

Delhi Minister Atishi visits Tilak Bridge, ITO areas to review the situation after Delhi receives heavy rainfall

Delhi has received 150mm of rain. All Delhi ministers and Mayor are examining the spots where waterlogging might happen. All pumping stations were functioning… pic.twitter.com/hl9LbBcO5y