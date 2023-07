दिल्ली के LNJP अस्पताल में करंट से कामगार की मौत, जांच में जुटी पुलिस।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक इमारत के निर्माण में लगे एक कामगार की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए श्रमिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल की एक इमारत के निर्माण में लगे एक कामगार की आज बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। सुजीत कुमार अस्पताल के बेसमेंट में चल रहे निर्माण कार्य में काम कर रहा था। रविवार सुबह उसे करंट लग गया इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को सुरक्षित रखवा दिया है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

A labourer identified as Sujeet Kumar, involved in the construction of a building at Delhi's LNJP Hospital, was electrocuted to death today. The place of incident is being inspected by FSL & Crime team. Further investigation is being done: Delhi police pic.twitter.com/kksL3V7gzF