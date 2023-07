Delhi में आई फ्लू के चलते प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की मांग, बाढ़ और भारी बारिश के बाद फैली है बीमारी

दिल्ली में शिक्षक न्याय मंच नगर निगम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खत्री ने कहा राजधानी में आई फ्लू फैलने के कारण छोटे बच्चों में सर्वाधिक समस्या देखने को मिल रही है। प्रत्येक क्लास में पांच से सात बच्चे आई फ्लू से पीड़ित हैं। इसको देखते हुए शिक्षक संगठनों ने स्कूलों को फिलहाल अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए बंद किया जाए।

Delhi में आई फ्लू के चलते प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की मांग।

Your browser does not support the audio element.