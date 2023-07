Delhi News दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने की ओर नए कदम बढाएं हैं। सरकार ने दिल्ली के जिस-जिस इलाके में टैंकर से पीने का पानी पहुंचाया जाता है वहां वाटर एटीएम लगाने की योजना तैयार की है। जहां-जहां हमें टैंकर से पानी देना पड़ता है। उस जगह हम वाटर एटीएम शुरू करेंगे।

Delhi News: दिल्ली के हर घर पहुंचेगा साफ पानी, कर रहे हैं अनूठा प्रयोग- अरविंद केजरीवाल

