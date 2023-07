Delhi News: यमुना का जलस्तर कम होने के बाद शुरू हुआ चंद्रावल जल संयंत्र शुरू, सीएम केजरीवाल ने जाहिर की खुशी

दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ के बाद से निचले इलाकों सड़कों और राजधानी में पेयजल की आपूर्ति करने वाले जल संयंत्र में पानी भर गया था। जानकारी आ रही है कि ओखाल जल संयंत्र के शुक्रवार को शुरू होने के बाद अब जल बोर्ड का चंद्रावल जल शोधन संयंत्र रविवार सुबह से शुरू हो गया है।

यमुना का जलस्तर कम होने के बाद शुरू हुआ चंद्रावल जल संयंत्र शुरू।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। हथिनीकुंड बैराज के गेट बंद होने के बाद अब दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे-धीरे अपने वास्तविक रूप में लौट रहा है। हालांकि अभी भी यमुना दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ के बाद से निचले इलाकों, सड़कों और राजधानी में पेयजल की आपूर्ति करने वाले जल संयंत्र में पानी भर गया था। जानकारी आ रही है कि ओखाल जल संयंत्र के शुक्रवार को शुरू होने के बाद अब जल बोर्ड का चंद्रावल जल शोधन संयंत्र रविवार सुबह से शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अगले पांच घंटे में इस संयंत्र के कमांड क्षेत्र नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के इलाकों में पानी आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के सही होने की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, चंद्रावल जल शोधन संयंत्र भी शुरू हो गया है। Chandrawal water treatment plant has also started. July 16, 2023 वहीं, वजीराबाद जल शोधन को अभी शुरू नहीं किया जा सका है। यह संयंत्र आज चौथ दिन भी बंद रहेगा। जल बोर्ड के अधिकारी इसका संचालन शुरू करने में लगे हुए हैं, लेकिन अधिकारी का कहना है कि इसको ठीक करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।

Edited By: Nitin Yadav