दिल्ली के शास्त्री पार्क के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस को रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे शास्त्री पार्क स्थित बेला फार्म में एक अज्ञात व्यक्ति के शव होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने देखा की व्यक्ति शर्टलेस शव है जिसकी गर्दन और पेट पर धारदार हथियार की चोट के निशान हैं। हालांकि अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है।

दिल्ली के शास्त्री पार्क के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थित बेला फार्म में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद टीम को मौके पर रवाना किया गया था। पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे शास्त्री पार्क स्थित बेला फार्म में एक अज्ञात व्यक्ति के शव होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने देखा की व्यक्ति शर्टलेस शव है, जिसकी गर्दन और पेट पर धारदार हथियार की चोट के निशान हैं। हालांकि अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि शव को देखकर मालूम होता है कि मृतक के साथ कहीं और मारपीट कर शव को बेला फार्म में फेंक दिया है। डीडी एंट्री पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Nitin Yadav