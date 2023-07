Delhi Weather Today: आज दिनभर में छाए रहेंगे बादल, कई इलाकों में गर्जन के साथ हो सकती है बारिश

देश भर में मानसून सक्रिय होने के बाद से दिल्ली-एनसीआर में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली है पर अब लोग सड़कों पर बारिश की वजह से हुए जलभराव से परेशान नजर हो रहे हैं। अब मौसम विभाग ने शनिवार के मौसम का हाल जारी करते हुए बताया कि शनिवार को दिनभर बादल छाए रहेंगे।

आज दिनभर में छाए रहेंगे बादल, कई इलाकों में गर्जन के साथ हो सकती है बारिश।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। देश भर में मानसून सक्रिय होने के बाद से दिल्ली-एनसीआर में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली है पर अब लोग सड़कों पर बारिश की वजह से हुए जलभराव से परेशान नजर हो रहे हैं। अब मौसम विभाग ने शनिवार के मौसम का हाल जारी करते हुए बताया कि शनिवार को दिनभर बादल छाए रहेंगे और गर्जन भरे बादलों के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आज गर्जन के साथ हो सकती है हल्की बारिश मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमश: 35 और 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं, विभाग का यह भी कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली में 6 जुलाई तक बारिश होने का अनुमान है। रुक-रुक कर हुई बारिश से मौसम हुआ सुहावना शुक्रवार को दिल्ली में दिन भर बादलों की आवाजाही रही। वर्षा का दौर भी जारी रहा। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। शुक्रवार को अधिक तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 34.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 100 से 74 रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, जून का औसत अधिकतम 39.0 डिग्री सेल्सियस है जबकि इस साल यह दो डिग्री कम 37.0 डिग्री सेल्सियस रहा है। इससे पहले 2008 में यह 35.0 डिग्री रहा था। यानी 2008 के बाद 15 साल में पहली बार यह इतना कम तापमान रहा है। जून का औसत न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इस साल यह भी 2.2 डिग्री कम 25.9 डिग्री रहा है। माह के ज्यादातर दिन अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास या इससे कम दर्ज किया गया है। साफ हुई दिल्ली की हवा बारिश और तेज हवाओं का खासा असर वायु गुणवत्ता पर भी नजर आ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 93 रहा। इस स्तर की हवा ''संतोषजनक'' श्रेणी में आती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों में वायु गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक या मध्यम स्तर पर बना रहेगा।

