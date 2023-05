नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है। रविवार शाम को दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। लाजपत नगर में बारिश होने लगी है। वहीं, गाजियाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बादल छाए गए हैं। धूलभरी आंधी भी चलने लगी है।

VIDEO | Delhi-NCR witnessed a sudden change in weather as parts of the national capital received light rainfall today. pic.twitter.com/0Hvke7x5RW