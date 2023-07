Delhi-NCR Rains: दिल्ली-एनसीआर में फिर बदला मौसम, झमाझम बारिश से गिरा तापमान; लोगों को उमस से मिली राहत

Delhi NCR Rains दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। आज मंगलवार को हो रही झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे कई दिनों से उमस से परेशान लोगों को कुछ राहत महसूस हो रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था।

Delhi-NCR Rains: दिल्ली-एनसीआर में फिर बदला मौसम, झमाझम बारिश से गिरा तापमान

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi NCR Rains : दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। आज मंगलवार को हो रही झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश की खनक...ऑफिस के करीबन 25 मंजिला ऊंचाई से बारिश की बूंदे देखना और उसकी जोरदार आवाज सुनना .... राहत यह रही कि 15-20 मिनट में ही यह बारिश बंद हो गई, नहीं तो इससे दिल्ली के यमुना नदी किनारे वाले एरिया में मुसीबत ना बढ़ जाती। Tc pic.twitter.com/ojP8r1enNV — Sandeep Rajwade (@PositiveRajwade) July 18, 2023 इससे कई दिनों से उमस से परेशान लोगों को कुछ राहत महसूस हो रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। बारिश से एक ओर तो मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन बाढ़ की वजह से राहत शिविर में रहने वाले लोगों काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, अगर बारिश ज्यादा होती है तो यमुना के जलस्तर में फिर से वृद्धि हो सकती है। दिल्ली: राहत शिविर में घुसा बारिश का पानी तेज वर्षा होने से मयूर विहार फेज एक में बाढ़ पीड़ितों के लिए बने राहत शिविर के अंदर पानी चला गया गया। वहीं कुछ लोगों को टेंट नहीं मिले तो वो वर्षा से बचने के लिए खाट के ऊपर तिरपाल लगाकर खुद को भीगने से बचा रहे हैं। लोगों के पास छतरी भी नहीं है ऐसे में वह शिविर के अंदर ही बैठे हैं। इससे पहले सोमवार को भी दिल्ली में बादलों की लुकाछिपी चलती रही, लेकिन मयूर विहार को छोड़कर कहीं भी बरसात नहीं हुई। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह भी सामान्य से एक डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर 71 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के बीच रहा। शाम साढ़े पांच बजे तक मयूर विहार में 1.5 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहेंगे। मध्यम स्तर की वर्षा होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 डिग्री व 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा 100 से नीचे सोमवार को भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 85 यानी ''संतोषजनक'' श्रेणी में रहा। दिल्ली में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे यानी हवा संतोषजनक श्रेणी में हो। इस बार मौसम की लगातार मेहरबानी से पांच जुलाई के बाद से ही यह 100 से नीचे बना हुआ है। नौ व दस जुलाई को तो दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा साफ रही थी। जब राजधानी का एक्यूआइ 64 और 65 दर्ज किया गया था।

Edited By: Abhishek Tiwari