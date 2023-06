Delhi-NCR Rains In Pics: वर्षा ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, झमाझम बारिश से सड़कें हुईं जलमग्न; लोग बेहाल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi-NCR Rains In Pics: मानसून की दस्तक के बाद से दिल्ली-NCR इलाके में बीते पांच दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जहां बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी ओर ऑफिस जाने वाले और कामगार लोगों को जलभराव से परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है।

गुरुवार सुबह शहर में हुई भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव और ट्रैफिक जाम देखा गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, जामिया मेट्रो स्टेशन के पास का इलाका पानी में डूब गया है।

सराय काले खां, साउथ एक्सटेंशन, गीता कॉलोनी रिंग रोड और अक्षरधाम मंदिर के बीच के हिस्से और शहर के कई अन्य हिस्सों से भी जलभराव की समस्याएं दिखने को मिली है।

यहां देखें वीडियो

वहीं, मध्य दिल्ली में काली बाड़ी मार्ग पर एक पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया, जिससे कार्यालय जाने वालों को काफी असुविधा हुई। हल्की बारिश में ताल-तलैया बनी एनसीआर की सड़कों ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है।

#WATCH | Waterlogging witnessed in several parts of Delhi after the rainfall

(Visuals from Sarai Kale Khan area) pic.twitter.com/gfa7h0ytb3— ANI (@ANI) June 29, 2023